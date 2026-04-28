Le Paris Saint-Germain accueille le Bayern Munich en demi-finale aller de Ligue des champions. Le PSG et le Bayern sont considérés à l’heure actuelle comme les deux meilleures équipes d’Europe.
Ligue des champions : PSG-Bayern, duel au sommet pour une place en finale
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro