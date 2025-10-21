Le Paris Saint-Germain affronte le Bayer Leverkusen en Ligue des champions. Absents depuis plus d'un mois, Ousmane Dembélé et Marquinhos sont de retour dans le groupe.
Ligue des champions : Marquinhos et Dembélé de retour contre Leverkusen
