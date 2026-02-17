 Aller au contenu principal
Ligue des champions : le PSG favori face à Monaco en barrage aller

information fournie par France 24 17/02/2026 à 07:29

Le Paris Saint-Germain se déplace à Monaco en barrage aller de la Ligue des Champions. Il sera favori, mais se méfie d'un Monaco en regain de forme. D'autant que lors de ses six derniers déplacements sur le Rocher, les Parisiens ne se sont imposés qu'une seule fois.

