Le Bayern Munich s’est imposé sur la pelouse du Real Madrid (2-1) en quarts de finale aller de Ligue des champions. Le match retour aura lieu à Munich le 15 avril.
Ligue des champions : le Bayern gagne à Madrid et prend une option sur la qualification
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