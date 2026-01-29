À la Une de la presse ce jeudi 29 janvier, le "soft power américain" en déclin selon Libération. Une photo de Donald Trump et Vladimir Poutine à la Maison Blanche attise les critiques. Un portrait de Iouri Dmitriev, l’historien russe emprisonné pour avoir dénoncé la réécriture du passé par le Kremlin. Et l'élimination de l'OM de la Ligues des champions.
Ligue des champions : "L'OM finit chocolat à Bruges"
