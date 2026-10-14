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Ligue des champions : Arsenal trop fort pour Lille et Olivier Giroud

information fournie par France 24 14/10/2026 à 10:00

Lille a été sèchement battu à Arsenal lors de la deuxième journée de Ligue des champions. Olivier Giroud a fait son retour à Arsenal, son ancien club.

Sport

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