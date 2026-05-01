Strasbourg s’est incliné 1-0 sur la pelouse du Rayo Vallecano en demi-finales aller de Ligue Conférence. Décevant, le Racing s’en sort avec un but de retard, ce qui lui laisse une chance de renverser la situation lors du match retour, à la Meinau, jeudi prochain.
Ligue Conférence : Strasbourg dos au mur après sa défaite face au Rayo Vallecano
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