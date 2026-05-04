L’Olympique Lyonnais a battu Rennes (4-2) et reprend la troisième place de Ligue 1, qualificative pour la Ligue des champions. À deux journées de la fin, l’OL compte deux points d'avance sur Lille.
Ligue 1 : Lyon bat Rennes et se rapproche de la Ligue des champions
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