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Ligue 1 : Lyon bat Rennes et se rapproche de la Ligue des champions

information fournie par France 24 04/05/2026 à 07:17

L’Olympique Lyonnais a battu Rennes (4-2) et reprend la troisième place de Ligue 1, qualificative pour la Ligue des champions. À deux journées de la fin, l’OL compte deux points d'avance sur Lille.

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