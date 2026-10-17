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Ligue 1 : le Paris Saint-Germain veut confirmer ses progrès à Strasbourg

information fournie par France 24 17/10/2026 à 13:32

Dans la foulée de leur succès de prestige cette semaine sur la pelouse de Manchester City, les Parisiens se déplacent samedi à Strasbourg pour la 7e journée de Ligue 1. Objectif : remporter un quatrième succès de suite en championnat et confirmer la montée en puissance observée en Angleterre, avant de recevoir mardi le redoutable FC Barcelone.

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