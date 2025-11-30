Surpris par Monaco (1-0), le PSG a subi sa 2e défaite de la saison en championnat, samedi, au Stade Louis II, lors de la 14e journée de Ligue 1. Accroché in extremis par Toulouse (2-2), l'OM manque l'occasion de reprendre la tête de la Ligue 1.
Ligue 1 : le Paris Saint-Germain tombe à Monaco (1-0), l'OM n'en profite pas
