Le Paris FC a battu l’Olympique de Marseille au stade Vélodrome (3-2) grâce à un triplé de Lassine Sinayoko. Alors que le Paris FC est deuxième au classement, l’OM reste englué à la dixième place.
Ligue 1 : le Paris FC et Sinayoko plongent l'OM dans la crise
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