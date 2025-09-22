Le choc entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain a été reporté en raison des intempéries frappant Marseille. Le match aura lieu lundi à 20 h, durant la cérémonie du Ballon d'Or.
Ligue 1 : le classique entre l'OM et le PSG reporté en raison des intempéries
