Le Paris Saint-Germain s'est incliné face à Lyon (2-1) et voit Lens se rapprocher. Lyon peut encore espérer se qualifier directement pour la Ligue des champions.
Ligue 1 : en battant Paris, Lyon relance la course au titre et à l'Europe
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