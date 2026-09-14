Le Paris Saint-Germain s’est imposé pour la première fois de la saison à Brest (1-0), en clôture de la quatrième journée de Ligue 1. Ferran Torres, toujours en grande forme, a marqué l’unique but de la rencontre dès la cinquième minute.
Ligue 1 : à Brest, Paris remporte sa première victoire de la saison
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