Le Real Madrid s'est facilement imposé sur la pelouse de Levante (4-1). Kylian Mbappé a réalisé un nouveau doublé.
Liga : le Real Madrid et Kylian Mbappé continuent leur sans-faute
