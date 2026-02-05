 Aller au contenu principal
Norvège: Le fils de la princesse héritière jugé pour viols

information fournie par AFP Video 05/02/2026 à 18:30

Le procès pour viols et maltraitances de Marius Borg Høiby, fils de la princesse héritière de Norvège Mette-Marit, s'est ouvert à Oslo, une affaire retentissante qui ternit l'image de la royauté dans le pays scandinave.

