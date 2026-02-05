Le procès pour viols et maltraitances de Marius Borg Høiby, fils de la princesse héritière de Norvège Mette-Marit, s'est ouvert à Oslo, une affaire retentissante qui ternit l'image de la royauté dans le pays scandinave.
Norvège: Le fils de la princesse héritière jugé pour viols
