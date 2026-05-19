Des nuages de fumée s'élèvent après des frappes israéliennes sur la région de Tyr, au sud du Liban. L'armée israélienne avait lancé des ordres d'évacuation pour 12 villes et villages du sud du Liban en prévision d'attaques contre le Hezbollah, malgré le cessez-le-feu établi depuis le 17 avril.
Liban: nuages de fumée après des frappes israéliennes dans le sud du pays
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