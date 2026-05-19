Cinéma indien : la revanche des campagnes face à l’industrie de Bollywood

information fournie par France 24 • 19/05/2026 à 10:17

En 2025, la série "Panchayat" a été la plus regardée en Inde. Elle doit ce succès à son histoire : celle du secrétaire d’un chef de village, appelé Panchayat, dans une zone rurale de l’Uttar Pradesh. Ces dernières années, les récits venus de la ruralité indienne ont conquis l’industrie du cinéma indien, jusqu’aux prestigieuses cérémonies internationales. Une revanche des campagnes qui a favorisé l’essor d’un cinéma rural indépendant, notamment avec l’émergence de nouvelles plateformes de streaming. Depuis 2019, la plateforme STAGE a produit plusieurs centaines de films en dialecte local, destinés à une audience potentielle de 50 millions de personnes, longtemps ignorée par l’industrie de Bollywood. Reportage de Selma Daoui et Nabeel Ahmed.