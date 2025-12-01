Le pape Léon XIV rencontre des évêques, prêtres et religieux au sanctuaire de Harissa, au nord de Beyrouth, où la statue de Notre-Dame du Liban surplombe la Méditerranée.
Liban: le pape rencontre des évêques, prêtres et religieux à Harissa
