L'armée israélienne a frappé dimanche un pont important dans le sud du Liban, a indiqué un correspondant de l'AFP sur place, après qu'Israël a annoncé son intention de détruire des ponts utilisés par le Hezbollah pro-iranien au-dessus du fleuve Litani.
Liban: l'armée israélienne reçoit l'ordre de détruire davantage de ponts dans le Sud
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