Israël a mené mercredi de nouvelles frappes sur Beyrouth et sa banlieue sud, bastion du Hezbollah pro-iranien, alors que son offensive a fait quelque 760.000 déplacés au Liban.
Liban: frappes israéliennes contre des immeubles d'habitation du centre de Beyrouth
