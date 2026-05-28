Une frappe israélienne a visé jeudi 28 mai un appartement au sud de Beyrouth, Israël intensifiant ses opérations terrestres et aériennes contre le Hezbollah pro-iranien. Les précisions de notre correspondant, Serge Berberi.
Liban : frappe israélienne au sud de Beyrouth
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