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Liban: "assiégés" par Israël, les derniers habitants de Tyr résistent

information fournie par AFP Video 25/03/2026 à 13:05

Alors que des frappes israéliennes détruisent ponts et bâtiments dans le sud du Liban, les habitants de Tyr craignent d’être coupés du reste du pays.

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