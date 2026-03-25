Alors que des frappes israéliennes détruisent ponts et bâtiments dans le sud du Liban, les habitants de Tyr craignent d’être coupés du reste du pays.
Liban: "assiégés" par Israël, les derniers habitants de Tyr résistent
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