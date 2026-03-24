Des explosions retentissaient mardi aux abords du village de Yohmor, au sud de Nabatiyé, au Liban, alors qu'Israël poursuit ses frappes sur le sud et l'est du pays.
Un village dans le sud du Liban frappé par Israël
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