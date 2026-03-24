Dans Old Delhi, la partie historique de la capitale de l'Inde, la plupart des "havelis", de riches et prestigieuses demeures, ont aujourd'hui piètre allure, victimes des successions familiales, de la pression urbaine ou de négligence.
Dans le Vieux Delhi, l'inéluctable disparition des "havelis"
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