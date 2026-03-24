Souvent tourné en dérision de son vivant, l'inclassable peintre français Henri Rousseau, dit "le Douanier Rousseau", est célébré par le musée de l'Orangerie à Paris jusqu'au 20 juillet grâce à une coopération inédite avec la Fondation Barnes de Philadelphie.
Le peintre Rousseau s'expose en grand à Paris grâce à des tableaux venus des États-Unis
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