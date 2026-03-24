Macron appelle le président israélien à saisir l'"opportunité" de discussions directes avec le Liban

Le président Emmanuel Macron à Bruxelles le 19 mars 2026 ( AFP / JOHN THYS )

Emmanuel Macron a appelé mardi Israël à "prévenir une nouvelle escalade du conflit au Liban" et à saisir l'"opportunité" de "discussions directes" entre les deux pays, dans un échange avec le président israélien Isaac Herzog.

Le président français a tenu dans l'après-midi à l'Elysée un nouveau Conseil de défense et de sécurité nationale au sujet de la guerre au Moyen-Orient, réunissant les ministres et responsables chargés des questions de sécurité. Cette nouvelle réunion de crise n'a pas donné lieu à une communication dans l'immédiat.

Mais le chef de l'Etat a rendu compte sur le réseau X de son entretien téléphonique avec son homologue israélien, auquel il a dit "la pleine solidarité de la France" face "aux attaques quotidiennes de l’Iran et du Hezbollah", un mouvement islamiste pro-iranien, dont Israël "est la cible".

"J’ai également souligné l’urgence de prévenir une nouvelle escalade du conflit au Liban, dont la stabilité et l’intégrité territoriale doivent être préservées", a-t-il affirmé. Il a redit son "soutien aux efforts de l'exécutif libanais, qui a pris des décisions fortes et courageuses pour la souveraineté de l'État libanais".

"J'ai dit au président Herzog ma conviction que la reprise de discussions directes entre Israël et le Liban est une opportunité qui doit être saisie. La France se mobilise en ce sens", a insisté Emmanuel Macron. Les dirigeants libanais ont déjà donné leur accord à ces négociations directes, mais pas encore leurs homologues israéliens.

Israël a annoncé mardi qu'il allait s'emparer d'une large zone du sud du Liban pour assurer sa sécurité, alors qu'il poursuit ses frappes sur le reste du territoire et que le Hezbollah pro-iranien bombarde Israël.

Dans la guerre déclenchée par les Etats-Unis et Israël il y a près d'un mois contre l'Iran, qui depuis riposte contre plusieurs pays du Moyen-Orient, le président français a fait état de "la nécessité absolue" de "préserver les infrastructures civiles et énergétiques" et de s'engager "sur la voie d’une reprise sincère du dialogue, dans l’intérêt de la paix et de la sécurité de tous".

Il s'est d'ailleurs aussi entretenu au téléphone avec le sultan d'Oman Haitham ben Tariq qu'il a "remercié pour les efforts" menés par le pays du Golfe "afin de trouver une solution négociée à la crise".

Donald Trump a évoqué lundi, dans un spectaculaire revirement, des "négociations" en cours avec un responsable iranien non identifié, mais le flou persiste sur l'existence de vrais pourparlers.