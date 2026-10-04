La formation centriste Liste unie du Premier ministre letton Andris Kulbergs arrive en tête des élections législatives, un résultat attendu, mais devra former une coalition avec d’autres partis pour rester au pouvoir, selon un sondage à la sortie des urnes. IMAGES
Lettonie : le parti du Premier ministre Kulbergs en tête des législatives (estimations)
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