Lestin adopte une plume intime et authentique, explorant les dynamiques des relations amoureuses dans son nouvel EP Room Session 1, un projet acoustique épuré où seule sa guitare accompagne sa voix.
Lestin: ses confidences en acoustique
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