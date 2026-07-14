Dans la forêt de Fontainebleau, les feux ont parcouru un peu plus de 2.000 hectares

La fumée d'un incendie dans la forêt de Fontainebleau, à Noisy-sur-École, le 14 juillet 2026 en Seine-et-Marne ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Les deux incendies qui ravagent la forêt de Fontainebleau en Seine-et-Marne ont parcouru un peu plus de 2.000 hectares, a annoncé mardi à la mi-journée le préfet du département, qui a donné aux plus de 800 pompiers mobilisés "l'objectif" de "fixer" les feux d'ici à la fin de la journée.

"La météo a évolué un peu favorablement ces dernières heures", a déclaré le préfet de Seine-et-Marne, Pierre Ory, évoquant une "journée décisive" après "une nuit compliquée pour les pompiers".

Alors que la journée de lundi a été marquée par des rafales de vent, celui-ci est "globalement tombé", a-t-il poursuivi.

Le feu "ne progresse plus" et "est contenu", mais "il faut maintenant le fixer", a dit sur BFMTV le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, en marge du défilé du 14-Juillet.

Le premier incendie, qui s'est déclaré dimanche en fin d'après-midi autour de l'A6 et a entraîné la fermeture d'une partie de l'autoroute, a parcouru environ 1.600 hectares.

Le second, qui a démarré lundi après-midi dans le secteur de la Faisanderie, non loin de la ville de Fontainebleau, s'étale sur quelque 450 hectares, après avoir "parcouru cette nuit une superficie assez importante", a précisé le préfet.

"Peur de retourner sur les lieux"

Dans le ciel, quatre Canadair, quatre hélicoptères bombardiers, un Dash larguant du retardant et un hélicoptère de commandement poursuivent mardi leur bal, qu'ils ont dû interrompre durant la nuit.

Des bulldozers ont également été mis à contribution mardi pour élargir une piste qui pénètre dans la surface en feu.

Un pompier lutte contre un incendie dans la forêt de Fontainebleau, à Noisy-sur-Ecole, en Seine-et-Marne, le 14 juillet 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Là où les flammes ont été contenues, l'incendie laisse derrière lui un paysage de désolation : arbres carbonisés, sol recouvert de suie, végétation disparue. Mais un peu partout, des petits brasiers reprennent vie, le vent favorisant la reprise des flammes.

Outre les importants dénivelés qui compliquent la tâche des pompiers, "la nature tourbeuse du sol" facilite la reprise du feu, a expliqué le préfet.

"Un feu de tourbe peut se propager (dans le sol) pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines et ressurgir parfois à plus d'une centaine de mètres du feu initial", a-t-il alerté.

Carte de l'incendie qui a débuté dimanche 12 juillet 2026 dans la forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne), au sud-est de Paris ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )

Au total, autour d'un millier de personnes ont été évacuées, selon les autorités.

"Le premier soir était très stressant, le feu arrivant sur nos maisons, on avait peur qu'elles brûlent", s'est remémoré auprès de l'AFP Nicolas Tournier, habitant de la commune du Vaudoué, en partie évacuée.

Actuellement hébergé avec sa compagne chez une conseillère municipale, il "attend patiemment de pouvoir regagner (sa) maison quand l'incendie sera fixé", saluant le "travail exceptionnel des pompiers" et "la solidarité à l'œuvre dans le village".

"J'ai peur de retourner sur les lieux qu'on connaissait et ne plus rien reconnaître", se désole de son côté Agnès Turquier, 62 ans, venue de Montargis, à une cinquantaine de kilomètres du massif qu'elle affectionne, pour aider les habitants.

Odeur de brûlé

Dans le Loiret, de nombreux habitants ont signalé des odeurs de brûlé, par exemple nettement perceptibles à Orléans, pourtant à près de 100 km de la forêt de Fontainebleau, a constaté un journaliste de l'AFP.

Un pompier lutte contre un incendie dans la forêt de Fontainebleau, à Noisy-sur-Ecole, en Seine-et-Marne, le 14 juillet 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Ces nombreux signalements ont poussé le préfet du Loiret et les pompiers à diffuser des messages appelant le public à "ne pas encombrer" les numéros d'urgence s'ils sentent simplement une odeur de brûlé.

Laurent Nuñez avait annoncé lundi soir l'interpellation de deux suspects.

Selon une source proche du dossier, l'un est un jeune homme de 18 ans, qui n'est pas connu des services de police. Il a été interpellé avec un briquet sur lui et ses mains étaient recouvertes de suie, d'après cette source.

L'emblématique massif forestier de Fontainebleau, à l'exceptionnelle biodiversité, couvre environ 25.000 hectares, à 60 km au sud-est de Paris. Il accueille chaque année plus de 15 millions de visiteurs.

Un incendie dans la forêt de Fontainebleau, le 14 juillet 2026 à Noisy-sur-Ecole, en Seine-et-Marne ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Le feu de Fontainebleau est l'un des trois plus gros qu'a connus la moitié nord du pays en 20 ans.

Plus aucune région n'est à l'abri de ces incendies estivaux. Des feux de végétation ont été fixés lundi au cap Fréhel en Bretagne, ou en Lozère.

L'accumulation des incendies dus à la canicule menace aussi les infrastructures ferroviaires et provoque des retards majeurs pour les voyageurs en pleine période de grands départs en vacances.