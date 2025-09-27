Les Ukrainiens observent une minute de silence en hommage aux soldats morts au combat

Les habitants des villes ukrainiennes de Kiev et Lviv observent chauqe jour à heure fixe une minute de silence pour rendre hommage aux soldats tombés au combat, une initiative qui commence à gagner en popularité.
