Adonis, chanteur et guitariste originaire de Cotonou, a un rêve : devenir le Francis Cabrel béninois. Inspiré par les grands auteurs francophones, il chante l’exil, l’amour, les papiers, et ses racines africaines avec poésie. Installé en France depuis 2011, il mêle les influences de la chanson française à son héritage béninois. Il prépare un concert à Orléans et dévoile son nouveau clip Afrika. Un artiste à découvrir dans notre focus culture.
Bénin : Adonis, le "Francis Cabrel africain", prépare un concert événement à Orléans
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro