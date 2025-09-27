Fort d'un succès in extremis à Strasbourg (2-1), en ouverture de la 6e journée de Ligue 1, vendredi, l'OM a pris provisoirement les commandes du championnat. Le PSG et Monaco peuvent reprendre la tête ce samedi.
Ligue 1 : l'OM prend le pouvoir après son succès à Strasbourg (2-1)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro