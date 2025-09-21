Environ un millier de personnes ont participé samedi à Poitiers à une marche blanche en hommage à Inès, jeune femme mortellement poignardée le 8 septembre par son ex-compagnon, pointant les "défaillances" des institutions censées la protéger.
Féminicide: marche blanche à Poitiers en hommage à Inès
