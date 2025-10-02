Les streameurs Byilhan et Nico qui avaient entamé le 8 septembre une marche diffusée en direct entre Montpellier et la région parisienne, sont arrivés à Levallois-Perret mercredi, leur destination finale, où ils ont été accueillis par un public enthousiaste.
Les streamers Byilhan et Nico bouclent leur périple à pied depuis Montpellier
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro