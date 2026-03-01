 Aller au contenu principal
Les sirènes retentissent à Tel-Aviv au deuxième jour des frappes iraniennes

information fournie par AFP Video 01/03/2026 à 13:35

Les sirènes d'alerte aérienne retentissent et des explosions sont entendues au-dessus de la ville côtière israélienne de Tel-Aviv lors d'interceptions de missiles, alors que l'Iran poursuit ses attaques pour la deuxième journée consécutive en réponse aux frappes américaines et israéliennes qui ont tué le guide suprême du pays et d'autres hauts responsables. IMAGES

