La campagne électorale s’est officiellement ouverte ce samedi 28 février en République du Congo, sur fond de démonstration de force du pouvoir en place et de tentative de mobilisation de l’opposition dans les villes de l’intérieur du pays. De Pointe-Noire à Ouesso, en passant par Sibiti et Brazzaville, les principaux candidats donnent le ton d’une bataille politique aux enjeux multiples.
Début de la campagne présidentielle au Congo, premier tour le 15 mars
