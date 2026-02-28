Le chef des droits de l’Homme des Nations unies, Volker Türk, a déploré les frappes menées samedi au Moyen-Orient et a exhorté toutes les parties à revenir aux négociations.
Moyen-Orient: l'ONU déplore les frappes et appelle "toutes les parties à la raison"
