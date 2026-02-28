Vatican: plus importante restauration de la fresque du Jugement dernier depuis plus de 30 ans

Des journalistes lors d'une visite de la chapelle Sixtine, où la célèbre fresque du Jugement dernier de Michel-Ange a connu sa plus importante restauration depuis plus de trente ans, le 28 février 2026 au Vatican ( AFP / Alberto PIZZOLI )

La célèbre fresque du Jugement dernier de Michel-Ange, dans la chapelle Sixtine, bénéficie de sa plus importante restauration depuis plus de trente ans afin d’éliminer un léger dépôt blanchâtre laissé par la transpiration des visiteurs.

La restauration de ce chef-d'œuvre du XVIe siècle vise à éliminer une couche blanchâtre qui s'est formée à sa surface, atténuant les contrastes de couleurs.

Les visiteurs pourront toujours accéder à la chapelle Sixtine pendant la restauration, mais la fresque sera masquée par un grand échafaudage recouvert d'une reproduction de l'œuvre de près de 14 mètres de haut.

"Le nettoyage permettra d'éliminer la fine pellicule, invisible à l'oeil nu, et de redonner toute leur splendeur aux couleurs de Michel-Ange", indique un communiqué du Vatican.

La directrice des Musées du Vatican, Barbara Jatta, a décrit le voile retiré comme "un peu comme une cataracte", lors d’une visite de presse du chantier, qui doit s’achever avant Pâques.

Travaux de restauration de la célèbre fresque du Jugement dernier de Michel-Ange, le 28 février 2026 dans la chapelle Sixtine au Vatican ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Selon les restaurateurs, la substance en question est du lactate de calcium. La fresque sera tamponnée par des pinceaux avec de l'eau déionisée à travers une double couche de papier japonais afin de l'éliminer.

"La transpiration a augmenté ces dernières années à cause du changement climatique. Avec la transpiration, nous produisons de l’acide lactique... qui se transforme en lactate de calcium", a expliqué Fabio Morresi, responsable de la recherche scientifique aux Musées du Vatican, devant les journalistes.

"L'eau permet la dissolution complète des dépôts et des substances étrangères, faisant ainsi ressortir la couche de peinture d'origine", a assuré Paolo Violini, restaurateur en chef au Vatican, cité dans le communiqué.

Le Jugement dernier, réalisé entre 1536 et 1541, est la pièce maîtresse de la chapelle Sixtine.

Travaux de restauration de la célèbre fresque du Jugement dernier de Michel-Ange, le 28 février 2026 au Vatican ( AFP / Alberto PIZZOLI )

La légende dit que le pape Paul III aurait été tellement impressionné par cette œuvre qu'il se serait mis à genoux et aurait demandé pardon lorsqu'il a vu la fresque pour la première fois.

Elle couvre une superficie de 180 mètres carrés et compte 391 personnages.

Les nombreux personnages nus ou semi-nus représentés dans le tableau ont provoqué un scandale et beaucoup ont été recouverts de tissus peints après la mort de Michel-Ange, en 1564.

Certains de ces tissus ont été retirés en 1994 lors de la dernière restauration majeure. La restauration actuelle est parrainée par des mécènes américains.

La chapelle Sixtine fait l'objet d'une restauration par sections dans le cadre d'une rénovation majeure commencée en 2010.

Les restaurateurs travaillent généralement pendant les soirées de janvier et février chaque année afin que la chapelle puisse rester ouverte aux visiteurs.

Le projet actuel est financé par des donateurs américains.