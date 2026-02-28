Quand les zones touchées par des glissements de terrain ont été évacuées dans le sud-est du Brésil, les animaux de compagnie sont souvent restés dans les maisons menacées par de nouvelles coulées de boue. Leur sauvetage a débuté.
Brésil: après le déluge, le sauvetage des animaux de compagnie des sinistrés
