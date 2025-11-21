Avec deux fusillades mortelles en moins de 24 heures, la Martinique est une nouvelle fois le théâtre de violences armées sur fond de trafic de produits stupéfiants et de prolifération des armes à feu. Une cache de narcotrafiquants a été découverte en plein cœur de Fort-de-France, les forces de l'ordre y ont découvert armes, cannabis et cocaïne.
Les saisies de drogue explosent aux Antilles
