Dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient et alors que les Rafale français défendent, eux aussi, le ciel des Émirats arabes unis, Sébastien Lecornu va réunir ce mardi à Matignon plusieurs ministres et responsables civils et militaires pour évaluer la capacité des industriels à répondre aux commandes. Et notamment se pose la question des munitions, précisément les fameux missiles air-air MICA.
Les Rafale français bientôt à court de missiles air-air MICA ?
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