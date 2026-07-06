Les pompiers de la région de Castellón, dans l'est de l'Espagne, luttent contre un incendie qui a déjà ravagé 150 hectares et entraîné l'évacuation de 500 habitants. IMAGES
Les pompiers luttent de nuit contre un incendie dans l'est de l'Espagne
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