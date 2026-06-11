C'est ce jeudi que débute la Coupe du monde de football et avant même qu'elle n'est commencée, cette 23ème édition est marquée par plusieurs polémiques. Mais c'est un peu le lot de chaque édition depuis 1930.
Les plus gros scandales de la Coupe du monde
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