Le plastique et ses déchets sont partout, alors comment stopper ce "grand empoisonnement" ? Car l'humanité jette chaque année 370 millions de tonnes de plastiques, plus d'un million par jour, mais 10 % seulement de cette masse est recyclée. Est-il techniquement possible d’inventer des plastiques aussi biodégradables qu’une bonne vieille feuille d’arbre, et à quel prix ? En France, la start-up Lactips a fait une partie du chemin.
Les plastiques du futur 100 % biodégradables ?
