Les perspectives économiques de ODDO BHF AM pour 2026

information fournie par Boursorama • 11/03/2026 à 08:41

L'année 2026 a démarré depuis moins de 3 mois mais elle a déjà été très fournie en événements sur les marchés et en dehors : opération au Venezuela, volatilité des marchés, nouvelles craintes sur les perspectives et les conséquences de l'IA et, depuis peu, un conflit en Iran.

Comment réagir à ce contexte compliqué en tant qu'investisseur ? Les réponses de Laurent Denize, directeur des investissements chez ODDO BHF AM.

Vidéo sponsorisée