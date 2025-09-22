Les Palestiniens accueillis en France racontent l'enfer de Gaza

information fournie par France 24 • 22/09/2025 à 12:23

Depuis le début de la guerre à Gaza, la France a accueilli quelques centaines de Palestiniens sur son sol. Priorité a été donnée aux familles d’enfants grièvement blessés dans les bombardements, comme Ayham, qui, à 15 ans, a perdu ses deux jambes le 14 octobre 2023. Dans un deuxième temps, des artistes et des scientifiques ont pu être sortis de la bande de Gaza dans le cadre du programme Pause, qui soutient les intellectuels en exil. C'est le cas du Dr Fadel Afana qui a rejoint une équipe de psychiatres à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. C'est également le cas d'Abu Joury, un rappeur gazaoui recruté par l'association Al Kamandjati à Angers, avec quatre autres musiciens de la bande de Gaza. Florence Gaillard et Mohamed Fahrat les ont rencontrés.