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Les organisations lycéennes reçues au ministère de l'Education nationale

information fournie par AFP Video 08/10/2026 à 16:37

Le ministre de l'Education nationale Edouard Geffray et le ministre de l'Enseignement supérieur Philippe Baptiste recevaient jeudi différentes organisations lycéennes, alors que la mobilisation continue et que plusieurs manifestations ont lieu dans les grandes villes en France, au lendemain de l'allocution du Premier ministre Sébastien Lecornu à Matignon.

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