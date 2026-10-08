Le ministre de l'Education nationale Edouard Geffray et le ministre de l'Enseignement supérieur Philippe Baptiste recevaient jeudi différentes organisations lycéennes, alors que la mobilisation continue et que plusieurs manifestations ont lieu dans les grandes villes en France, au lendemain de l'allocution du Premier ministre Sébastien Lecornu à Matignon.
Les organisations lycéennes reçues au ministère de l'Education nationale
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro