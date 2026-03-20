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Les monarchies du Golfe ont-elles les moyens de riposter ?

information fournie par France 24 20/03/2026 à 00:21

Les pays du Golfe vont pouvoir se défendre un peu plus : Washington a annoncé ce jeudi avoir approuvé des ventes d’armes pour un montant de plus de seize milliards de dollars aux Émirats arabes unis et au Koweït, deux pays particulièrement touchés par la riposte iranienne. Pour l'instant, même si l’Arabie saoudite dit se réserver le droit de riposter, les monarchies du Golfe n'ont pas répondu.

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