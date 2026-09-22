Les grandes chaînes de télévision américaines et les photographes de plusieurs médias ont fait bloc, lundi, autour de CNN, qui a saisi la justice avec MS NOW et Politico, après la décision de Donald Trump d'interdire à ces trois médias l'accès à la Maison Blanche.
Les médias américains organisent la riposte face à Trump
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